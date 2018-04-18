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Erken seçim kararı borsada rekor getirdi!

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 10,5 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 3,08 değer kazanarak, günü 112.099,01 puandan tamamladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:34
Erken seçim kararı borsada rekor getirdi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,5 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 3,08 değer kazanarak, günü 112.099,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.354,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,46 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Gün içinde 107.439,14 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin açıklamasının ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 112.099,01 puandan kapanış yaptı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının planlandığına ilişkin açıklamasının ardından erken seçimin olup olmayacağı ve tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, açıklamanın ardından döviz kurlarının sert bir şekilde düştüğünü, borsada ise alımların güçlendiğini söyledi.

Bu gelişmelerle dolar/TL 4,0187'ye kadar gerilemesinin ardından 4,03 seviyesinde dengelenirken, euro/TL ise 5'in altına geriledi.

Belirsizliğin ortadan kalkması ile dün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketinin, yurt dışında da Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 113.400 seviyesi olacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:34
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