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Gündem Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş
Gündem

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:39:00 -
Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

Sosyal medyada sürekli erken seçim naraları atan CHP ve tayfası anket sonuçlarını görünce dilini yuttu. ASAL’ın paylaştığı son ankette muhalefetin ekonomi kadrolarına güven düşük çıktı.

Erken seçim taleplerinin yükseldiği bir dönemde, muhalefet partilerinin ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olup olmadığına dair yapılan son anketin sonuçları dikkat çekti. ASAL Araştırma tarafından Temmuz 2024'te gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %45,5'i muhalefetin bu konuda yeterli kadrolara sahip olmadığını düşünüyor. "Evet, düşünüyorum" diyenlerin oranı ise %33,6'da kaldı. Öte yandan, %20,9'luk bir kesim ise bu konuda kararsız. 26 ilde 2.000 kişiyle yapılan anket, CHP ve diğer muhalefet partileri için soğuk duş etkisine neden oldu.

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