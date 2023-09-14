'Erken seçim' ihtimali büyüyor
Japonya'da ana muhalefet cephesi, Başbakan Kişida Fumio kabinesindeki değişiklikler sonrası, ülkede erken genel seçim ihtimalinin yükseldiğini bildirdi.
Japonya'da ana muhalefet cephesi, Başbakan Kişida Fumio kabinesindeki değişiklikler sonrası, ülkede erken genel seçim ihtimalinin yükseldiğini bildirdi.
Japonya’da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri İzumi Kenta, ABD'ye yaptığı gezide, Başbakan Kişida'nın hafta içindeki kabine değişikliklerini yorumladı.
Kabine değişikliği sonrası, ülkede erken genel seçim ihtimalinin yükseldiğini kaydeden İzumi, Kişida'nın, meclisin feshedilmesine yönelik koşulları hazırlamaya çalıştığını savundu.
Ekim ayı sonundaki meclis ara seçimi sonucunun, olası erken seçim kararına etki edeceğini anlatan İzumi, seçime güçlü hazırlanmayı planladıklarını belirtti.
İzumi, 2021'de seçildiği CDP liderliği sonrası ilk kez gittiği ABD'de, muhataplarına, Japonya ana muhalefetinin "güvenilir partner" olabileceğini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.
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İki ülke ittifakını "dokunulmaz" olarak nitelendiren İzumi, "İttifaka büyük önem veriyoruz ve hükümet değişikliği halinde Japonya-ABD ittifakını güçlendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.
HAMZA DURMAZ