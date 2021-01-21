  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset "Erken seçim" diye tutturan muhalefet şokta! Son anket yayınlandı
Siyaset

"Erken seçim" diye tutturan muhalefet şokta! Son anket yayınlandı

Saros Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçları, erken seçim diye tutturan muhalifleri pişman etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:09:00 -
"Erken seçim" diye tutturan muhalefet şokta! Son anket yayınlandı

Türkiye'de muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmaları üzerine anket şirketleri de kamuyounun nabzını tutmaya başladı. Son veriler, Saros Araştırma'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Selahattin Demirtaş konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşısındaki ismin ikinci tura kalması durumunda kime oy verileceği soruldu.

Tüm karşılaştırmalarda kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

  • Recep Tayyip Erdoğan %60,4 Kemal Kılıçdaroğlu %39,6
  • Recep Tayyip Erdoğan %58,1 Meral Akşener %41,9
  • Recep Tayyip Erdoğan %69 Muharrem İnce %31
  • Recep Tayyip Erdoğan %61,5 Selahattin Demirtaş %38,5
  • Recep Tayyip Erdoğan %56,1 Mansur Yavaş %43,9
  • Recep Tayyip Erdoğan %52,1 Ekrem İmamoğlu %47,9
  • Recep Tayyip Erdoğan %65,5 Tunç Soyer %34,5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan da katılmıştı! Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü...
Gündem

Erdoğan da katılmıştı! Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü...

Yazar Ahmet Hakan, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verilen Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin’in cena..
İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı!
Dünya

İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı! "AB'ye alternatif..."

NATO üyesi olan ama AB üyesi olmayan ülkelerin alternatif bir platform kurması gerektiğini savunan İngiliz milletvekili Daniel Kawczynski, T..
Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...
Ekonomi

Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...

Türkiye Varlık Fonu stratejik hamlelere devam ediyor. Rusya ile 8,1 milyar liralık ortak fonda sözleşmeler tamamlanırken, Ceyhan petrokimya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay