"Erken seçim" diye tutturan muhalefet şokta! Son anket yayınlandı
Saros Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçları, erken seçim diye tutturan muhalifleri pişman etti.
Türkiye'de muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmaları üzerine anket şirketleri de kamuyounun nabzını tutmaya başladı. Son veriler, Saros Araştırma'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Selahattin Demirtaş konuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşısındaki ismin ikinci tura kalması durumunda kime oy verileceği soruldu.
Tüm karşılaştırmalarda kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
- Recep Tayyip Erdoğan %60,4 Kemal Kılıçdaroğlu %39,6
- Recep Tayyip Erdoğan %58,1 Meral Akşener %41,9
- Recep Tayyip Erdoğan %69 Muharrem İnce %31
- Recep Tayyip Erdoğan %61,5 Selahattin Demirtaş %38,5
- Recep Tayyip Erdoğan %56,1 Mansur Yavaş %43,9
- Recep Tayyip Erdoğan %52,1 Ekrem İmamoğlu %47,9
- Recep Tayyip Erdoğan %65,5 Tunç Soyer %34,5