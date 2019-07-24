0553 313 94 23

Erken fark et, sen kazan

Motosiklet tutkunu Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık oluşturmak üzere "Kanser Farkındalık Turu" kapsamında “Erken Fark Et, Sen Kazan” sloganıyla yola çıktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Erken fark et, sen kazan

Motosiklet tutkunu Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık oluşturmak üzere "Kanser Farkındalık Turu" kapsamında “Erken Fark Et, Sen Kazan” sloganıyla yola çıktı.


Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul’da teşhisi konulan meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık oluşturmak üzere 13 ili gezerek Van’a geldi. Van İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret eden Gülçin Söğüt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda tarafında karşılandı. Ziyaret kapsamında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Bizler de müdürlük olarak çeşitli kapsamlarda çalışmalar yürütmekteyiz kanserde erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Böylelikle ne kadar çok hastaya ulaşırsak erken hayat kurtarmış olacağız. Müdürlüğümüze bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tüm taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.


Gülçin Söğüt, İl Sağlık Müdürlüğünden ayrılarak İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezini ve KETEM birimlerini ziyaret etti. Söğüt, kanser çalışmaları hakkında Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birim sorumlusu Uzm. Dr. Yusuf Keskin’den bilgi alarak Sağlıklı Hayat Merkezine gelen hastalarla sohbet etti.


"Erken Fark Et Sen Kazan" sloganıyla Türkiye’yi gezdiklerini belirten Gülçin Söğüt, “Şimdiye kadar 13 il gezdik. Buradan Van’a geldik, bir sonraki durağımız Kars olacak. Eşimle beraber yola çıktık. Meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için ziyaret ettiğimiz illerde insanlarla diyalog kuruyoruz. Daha çok köy ve kasabalarda kalmaya çalıştık. Kadınlarla sohbet ederek onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalıştık" dedi.


Yollarda kanser hastası birçok kişiyle görüştüğünü aktaran Söğüt, kanserin korkulacak bir şey olmadığını, istendiği takdirde üstesinden gelinebileceğini hastalara anlattıklarını belirtti.


Gülçin Söğüt, erken tedavinin önemli olduğunu ve bu konuda kadınların vakit kaybetmeden kontrole gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
    1. 100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
    2. Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke..
    3. Muğla Ezginaz için tek yürek oldu
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an..
    5. Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli..
    6. Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru..
    7. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    8. Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    10. CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki
    11. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    12. Esed rejiminin İdlib'e hava..
    13. Sosyal Tesisler’in YKS başarısı
    14. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    15. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye..
    17. 120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu
    18. Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
    19. ’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
    20. İdlib’e hava saldırısı
    21. Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir..
    22. Mersinli kadınlar bağlamaya hayat..
    23. Sözcü Kalın James Jeffrey’i kabul etti
    24. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    25. Eski belediye başkanına silahlı saldırı
    26. Dikmen OSB’si masaya yatırıldı
    27. Alanya’da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz..
    28. Erken fark et, sen kazan
    29. Su arıtma cihazlarında doğru tercih..
    30. Otobüs sürücüsü, kucağına alarak araca..
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?