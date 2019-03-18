Erken evre mide kanserinden laporaskopik cerrahi ile kurtuldu

Ordu’da rutin sağlık kontrolünde midesinde kanser öncesi görülen yüksek evreli displazi olduğu belirlenen 68 yaşındaki hasta, laporoskopik yöntemle yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Ordu’daki vaka, erken teşhisin önemini bir kez daha gösterdi. 68 yaşındaki İsa Mağden, Medical Park Ordu Hastanesi’nde check-up yaptırdı. Mağden’in rutin sağlık kontrolünde midesinde kanser öncesi görülen yüksek evreli displazi olduğu saptandı. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat yaptıkları muayene sonrası hastaya kanser gelişme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İsa Mağden’e kansız ameliyat veya kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntem ile operasyon yapıldı. Bu yöntemle hastanın hem hastanede kalış süresi kısaldı, hem de normal yaşantısına daha kısa sürede döndü.

"Yüzde 80 kanser riski vardı"

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Fuat Ekiz, mide kanserinden korunmak için de şu uyarılarda bulunarak, “Hastamızda endoskopik yöntemle yapılan biyopsi sonucunda yüksek grade displazi denilen kanser öncesi durum tespit edildi. Hastaya boyalı madde enjekte edilerek endoskopi yöntemi ile tekrar endoskopi yapıldı. Bunun neticesinde tanı netleştirildi. 5 yılda yüzde 80 ileri kanser olma ihtimali olduğu için hastaya cerrahi önerildi. Cerrahi ile de laparoskopik yöntem uygulandı. Hasta sağlığına kısa sürede kavuştu. Mide kanserinin kalıtım ve gıda alışkanlıkları ile doğrudan ilişkisi vardır. Sigara, aşırı miktar tuz, C vitamini ve selenyumda fakirlik, tütsülenmiş gıda gibi alışkanlıklar doğrudan ilişkilidir. Taze sebze ve meyveler, C vitamini, mide kanserine karşı koruyucudur. Mide şikayetleri olanlar da, kanser ve daha birçok hastalıkların tanı ve tedavisinde erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecini kolaylaştırması için endoskopi yaptırması ve uzmanına başvurmasında fayda vardır" dedi.

1 günde ayağa kalktı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Nihat Polat ise yapılan operasyon hakkında şu bilgiyi verdi: “Gastroenterolojide yapılan incelemeler sonrası hasta tarafıma yönlendirildi. Yaptığımız ameliyat tetkikleri, tomografi ve ultrason sonucunda başka uzuvlarına herhangi bir sorun görmeyince ameliyata aldık. 4 delikle kapalı yöntemle girişimde bulunarak midenin tümörlü dokusunu çıkardık. Midenin geri kalan kısmını bağırsakla ağızlaştırıp yeni yollar yaptık. Ameliyatımız yaklaşık 3 saat sürdü. Hasta 1 günde ayağa kalktı, 3 gün sonra yemeye başladı, 5. günde de taburcu ettik.”

Hasta İsa Mağden rutin kontrolleri sırasında böyle ciddi bir hastalığının olduğunun ortaya çıkacağını tahmin etmediğini ifade etti. Mağden, “Her zaman her hastalıkta erken teşhis hayat kurtarır diye boşa dememişler. Kontrollerimizi yaptırmamız bizlere çok söylenir ama genellikle dikkate almaz ve yaptırmayız. Biraz da çocuklarımın ısrarıyla yaptırdığım kontrollerimde yakın zamanda çok daha büyük sorunlarla karşılaşmama sebep olacak çok önemli bir hastalığı erken tanı sayesinde atlatmış oldum. İyi ki gelmişim ve kontrollerimi yaptırmışım. Beni böyle bir hastalıktan kurtardıkları için doktorlarım Doç. Dr. Fuat Ekiz ve Opr. Dr. Nihat Polat ile Medical Park Ordu ailesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.