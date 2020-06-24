Erken emeklilik yaşı kaça düştü?

Kamuda çalışan memurlar başta olmak üzere özel sektörde işçi statüsünde çalışanlar ve kendi hesabına çalışan Bağ-Kurlular emeklilik tarihini merak ediyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu çalışanların; ne zaman, hangi şartlarda ve nasıl emekli olacağı internet ortamında en çok aranan konuların başında gelmekte. Hürriyet’ten Noyan Doğan kadınların ne zaman emekli olacağına ilişkin şunları yazdı: “4/a’lı olarak çalışan, yani işçi statüsünde çalışan kadınların ne zaman emekli olacaklarına. Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor. Şöyle ki; 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ile 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65’e kadar çıkıyor.

Yaş haddinden nasıl emekli olacaksınız?

Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan kadın çalışanlar yaş haddinden emekli olabiliyor ve kısmi emekli maaşı alabiliyor. Burada kadın çalışanlarda 15 yıl, 3600 prim ve 50 yaş şartının dolduğu tarih önemli. 8 Eylül 1981 ve öncesinde işe başlayan kadın çalışanlar, 3600 gün şartının dolduğu günün önemi bulunmuyor; 15 yıl, 50 yaş ve 3600 prim gün sayısını doldurmuş olması yeterli.

Erken emeklilik için emeklik süresi ne kadar düşer?

Vatandaşlar erken emeklilik hakkını elde etmek adına emeklilik yaşını düşürebilmektedirler. SGK’ ya ödedikleri primi 1260’a tamamlamaları halinde gereken şartları tamamlayarak daha erken emekli olabilirler. 25 yıllık hizmet süresi, 5900 gün prim ödemesi ve 57 yaşını doldurma şartlarının tamamlanması durumunda vatandaşlar emeklilik hakkını elde edebilmektedirler. Yine askerlik süresi gibi prim borçlanması yapan vatandaşlar emeklilik yaşını 57’den 56 yaşa düşürebilmektedirler.