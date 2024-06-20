Erken emeklilik şartları değişiyor!

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), küçük esnaflar için önemli bir düzenleme yaparak erken emeklilik şartlarını kolaylaştırıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte küçük işletme sahipleri, emeklilik için gereken prim gün sayısını 9,000'den indirebilecek. Öte yandan ev kadınlarına destek de gündemde.

Türkiye'de erken emeklilik, vatandaşların gelecek planlamalarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Takvim gazetesinin haberine göre, son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemelerle, özellikle Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu düzenlemeler, küçük esnaftan büyük işletme sahiplerine kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

ERKEN EMEKLİLİK

1. Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik: Küçük esnaf için önemli bir adım atılıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon esnaf için Bağ-Kur prim gün sayısı düşürülüyor. Şu an 9,000 gün olan prim şartı 7,200 güne indiriliyor. Bu düzenlemeyle esnaflar, 1,800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecekler.

EYT'Lİ ESNAFLARA KOLAYLIK

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaflar ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnaflar için prim gün şartı 7,200'ye indiriliyor. Bu düzenlemeyle EYT'li esnaflar 7,200 günü tamamladıklarında emekli olabilecekler.

EV KADINLARINA DESTEK

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşması ve emekliliklerini desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede ev kadınları daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecekler.

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ANNELER İÇİN YIPRANMA PAYI

Özellikle anneler için emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ve yıpranma payı sistemi benzeri bir düzenleme getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle anneler, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılması ve prim eklenmesi gibi avantajlardan yararlanabilecekler.

TBMM'DE ELE ALINACAK DİĞER KONULAR:

TBMM'de SSK-Bağkur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi konular belirlenen takvim çerçevesinde görüşülecek.

Bu reformlar, çalışma yaşamını ve sosyal güvenceyi güçlendirme amacı gütmektedir. Önümüzdeki dönemde bu konuların TBMM gündemine gelmesi bekleniyor, bu sayede çok sayıda vatandaş erken emeklilik şansına sahip olabilecek.