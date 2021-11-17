Erken emeklilik kime var? Erken emeklilik yaşı kaç olacak? Engelli çocuğu olan erken emelik olur mu?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Emekli olmak içinde hadi emekli olalım diye bir şey söz konusu değil. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısını ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Ancak bu şartların dışında doğum, askerlik borçlanmasının yanında engelli çocuğu olan da erken emekli olabiliyor.

Noyan Doğan, engelli çocuğu olan birinin ne zaman emekli olacağına ilişkin önemli bilgileri köşesinde yazdı. İşte Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın erken emeklilik ile ilgili okuyucusuna verdiği cevap: “Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.

Staj süresi emeklilikten sayılıyor mu?

Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli, çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak.