Göğsünde ağrı yaşayan kişiler genelde kanser şüphesiyle korkmaktadır. Fakat her ağrı kanser değildir. Peki ama göğüs ağrısının sebepleri nelerdir? Erkeklerde sol memede ağrı neden olur? İşte detaylar...

Meme ağrısı yaşayan kişilerin çoğu meme kanserine yakalanmış olma korkusu yaşamaktadır. Oysa ki her meme ağrısının farklı bir nedeni vardır.

Meme ağrısının en sık sebebi memedeki yapısal değişikliklerdir. Fakat çok nadir de olsa memede ağrı, kanserin tek belirtisi olabilir. Bu sebeple memede ağrı şikayeti olan kişinin mutlaka bir genel cerrahi uzmanı tarafından muayene edilerek, tetkikler sonrasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Erkeklerde sol memede ağrı için hangi bölüme gidilir?

Bu sorunu ortadan kaldırmak için genel cerrahi bölümüne gidilir.

Memede ağrının olası sebepleri nelerdir?