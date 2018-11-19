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Erkeklerde kanser belirtileri

Testis kanseri konusunda endişelenmek için ileri yaşları beklemeyin çünkü testis kanseri yaş gözetmiyor. Ne kadar erken fark ederseniz, o kadar kolay tedavi ediliyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20
Erkeklerde kanser belirtileri


Testis kanserinde hayatınızı kurtarmak sadece birkaç saniyenizi alacak.

İşte testis kanserinin başlıca belirtileri:

Testislerde yumru veya şişlik

Testis kanserinin en yaygın görülen belirtisi bu. Yumru bir bezelye kadar olabilir ancak genellikle daha büyüktür. İki testis birbirinden farklı olabilir. Elinizle ikisini de nazikçe yoklamanız gerekiyor.

Herhangi bir yumruya rastlarsanız paniklemeyin. Bu yumrulardan sadece %4'ü kanserlidir ama acilen doktora gitmeniz gerekiyor.

Biri daha ağır

Bir testisin diğerinden biraz büyük olması veya bir tarafının aşağı sallanıyor olması normaldir. Fakat boyutunda veya ağırlığında gözle görülür bir değişiklik varsa bir problem olabilir.

Testislerde veya testis torbasında keskin bir ağrı.

Testis kanseri genellikle ağrılı değildir ancak testislerde keskin ağrı beş hastadan birinde görülüyor.

Testis şeklinde veya dokusunda değişiklik.

Testislerinizin renginde, şeklinde, dokusunda herhangi bir değişiklik olup olmadığını anlamak için mutlaka bakmanız ve dokunmanız gerekiyor.

Erkeklerde kanser belirtileri

Kanser lenf bezelerine veya vücudun diğer bölümlerine yayıldıysa:

-Bel ağrısı

-Karnın alt kısmında hafif bir ağrı

-Köprücük kemiğinde veya boyunda yumrular

-Yutma güçlüğü

-Göğüs şişliği

Kanser ciğerlere yayıldıysa

-Öksürük

-Nefes alma güçlüğü

-Hassas veya şiş göğüs uçları

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20
  1. erkeklerde kanser
  2. kanser belirtileri

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