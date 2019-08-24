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Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü birinci oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Türkiye Tenis Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:03
Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü birinci oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Türkiye Tenis Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü, kadınlarda ise; Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü birinci oldu.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 19 ilden 400 tenisçinin katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapan spor kenti Gazi şehir, önemli bir organizasyonun altına imza attı. 19-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonayı, büyük bir heyecanla izleyen tenis severler, unutulmaz bir hafta yaşadı.



“Her evde sporu konuşturmamız lazım”


Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonanın kapanış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hep birlikte Gaziantep’in “Sporuyla yükselen kent” hedefine emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.


Şahin, “En büyük sermaye beşeri sermayedir, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyoruz. Genetik olarak yüzümüz, karakterimiz nasıl birbirimizden farklıysa, spor kabiliyetlerimiz de farklıdır. Doğan her çocuğumuz genetik olarak hangi spor dalına yatkınsa bireysel olarak tekvando, güreş gibi ya da takım sporlarından futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarına çocuklarımızı yönlendireceğiz. Her bir spor dalı bizim için çok kıymetlidir. Sporu tabana yaymamız, her evde sporu konuşturmamız lazım. Hem bedenen hem de kalben çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Turnuvada mücadele eden Ağrı, Van ve Diyarbakır’dan gelen çocuklar o kadar cevval ki, küçük dokunuşlar büyük başarılar getiriyor, ben buna inanıyorum, biz yöneticilerin en büyük görevi fırsat vermek, fırsat eşitliği sağlamaktır. Turnuvaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufku ve vizyonu olan bir şehiriz. Bugün doktorlarımız, mimarlarımız ve mühendislerimizin hepsi tenisçi. Bunlar birbirini büyüten şeyler, iyi bir doktor iyi bir tenisçi olabiliyor. Bu tablo, çok yönlülüğümüzü nasıl başardığımızı bizlere gösteriyor. Sporun kaybedeni yoktur o yüzden herkes birincidir, herkes kazanandır” dedi.



Vali teşekkür etti


Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasına ev sahipliği yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ederek, 19 ilden gelen 400 tenisçi bir hafta boyunca Gaziantep’e renk kattığını söyledi.


Konuşmaların ardından, şampiyonada kadınlarda dereceye girenlere madalya ve kupasını başkan Fatma Şahin verdi. Erkekler kategorisinde ise başarılı olan takımlara ödüllerini vali Gül, takdim etti.


Şampiyonada kadınlarda; birinci olan Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü’nü, Van Tenis Kış Sporları, Elazığ Gençlik Spor ve Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübü takip etti. Erkeklerde ise Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü’yle beraber Van Tenis Kış Sporları, Ağrı Gençlik Spor Kulübü ve Elazığ Gençlik Spor Kulübü dereceye girdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:03
  1. doğa

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