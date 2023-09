Erkekler mi kadınlar mı daha çok kullanıyor? İşte Türkiye'nin dijital bankacılık röntgeni

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları, gündelik alışkanlıkları da değiştirirken online dünya düzeninde, günün her saati her yerden bankacılık işlemleri de online olarak yapılabiliyor. Mobil ve internet bankacılığı kullananların oranı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, Türkiye genelinde dijital bankacılık müşterisi sayısı 104 milyon kişiye ulaştı.

104 milyon kullanıcıya ulaştı

encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon 503 bin kişi artarak 104 milyona yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin temmuz ayında yayınladığı verilere göre; Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 103 milyon 634 bin kişiye ulaştı.

Bu kullanıcıların 2 milyon 9 bini “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 91 milyon 351 bini “sadece mobil bankacılık” işlemi yapıyor. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısının 10 milyon 274 bin kişi olduğu görülüyor. Beş yıl önce ise aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 35 milyon idi.

En az bir kez giriş yapan kullanıcı sayısı 99 milyon

Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 99 milyon 159 bin. Bu sayının 1 milyon 385 bininin “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 88 milyon 470 bininin ise “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptığı gözlendi. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 304 bin kişi oldu.

Kullananların yüzde 66’sı erkek

Verilere göre, Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde, en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif kurumsal dijital bankacılık müşteri sayısı 4 milyon 475 bin kişi. Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 65 milyonun erkek (yüzde 66) ve yaklaşık 34 milyonun ise kadın (yüzde 34) müşterilerden oluştuğu görülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

En aktif kullanıcılar 36-55 yaş arasında

Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 39 milyon 558 bin kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bu sıralamayı, 26 milyon 867 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 18 milyon 635 bin kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

Yüzde 73’ünü para transferleri oluşturdu

Nisan-Haziran 2023 dönemi itibarıyla internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 126 milyon oldu. Bu işlemlerin tutarı ise yaklaşık 7 trilyon TL’yi buldu. Finansal işlem hacminin yüzde 73’ünü EFT, havale ve döviz transferini kapsayan para transferleri işlemleri oluşturdu. Bu işlemler 4 trilyon 804 milyar TL işlem hacmi ve 74 milyon işlem adedi ile finansal işlemler arasında ilk sırada yer aldı. 1 trilyon 156 milyar TL’lik işlem hacmi ve 23 milyon işlem adedi ile yatırım işlemleri ise ikinci sırada yer buldu.