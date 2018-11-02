Erkek sağlığında bunlar çok çok etkili



Çinko, deniz ürünleri, kırmızı et, yumurta, yağlı tohumlar ve kuru baklagillerde bulunuyor. Çinko, üreme sistemi ve prostat sağlığı için önemli bir mineral. Atletik performansı ve direnci artırabilen, bağışıklık sistemini güçlendiren, yara iyileşme sürecini kısaltabilen, yaşa bağlı makula dejenerasyonuna iyi gelen çinkonun günde ortalama 25 ile 75 mg yemeklerle birlikte alınması tavsiye ediliyor.

Balık yağı asitleri özellikle soğuk sularda yaşayan somon, ton gibi balıklarda bulunuyor. Prostat rahatsızlıkları ve bazı kanser türlerinde etkili olabilen elzem yağ asitleridir. Ayrıca kan basıncı ve kan trigliserid değerlerini düşürümesi, kan akışkanlığını artırması, kalp ritimlerini akort etmesiyle bilinen bu yağlar, kalp krizi ve inme riskini azaltıcı rol oynuyor. Vücuttaki inflamasyonu azaltabilen balık yağındaki omega 3’ler; alerjiler, bağışıklık sistemi ve alzheimerın önlenmesinde de etkilidir.

Magnezyum, tam tahıllar, yağlı tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Magnezyum, strese karşı direnci artırmaya, yükselmiş kan basıncını düşürmeye, kalp ritimlerini stabilize etmeye, şeker hastalığı tedavisine, kemik sağlığına, astım ve migren tedavisine destek sağlayabilir. Günde ortalama 300 ile 600 miligram yemeklerle birlikte alınması yeterli olmaktadır.

Sarmısak prostat, kolon ve mide kanserlerinin önlenmesinde, kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesinde etkilidir. Kanı sulandırıcı etkisi vardır, kalp krizlerini önleyebilir ve barsak florasını canlandırır. Her vesile ile sarmısak yenmesinde fayda vardır.

Likopen, domates ve karpuz gibi kırmızı renkli sebze ve meyvelerde bulunuyor. Likopenin prostat kanseri, astım ve kalp hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Bu madde pişmiş domateste çok daha etkilidir. Onun için yemeklere evde yapılmış, özellikle güneşte közlendirilmiş bol domates sosu eklenmesi çok yararlı..

İşte bu noktada

Anadolu'nun asırlarboyu nesilden nesile ulaşmış damak tadı karşımıza aynı zamanda sağlık şifresi olarak çıkıyor. Adı: Menemen!

Özellikle sabah kahvaltısında tereyağıyla yapılmış menemende erkek sağlığı için ne ararsanız var..

Erkekleri öfke, alkol, sigara ve göbek bitiriyor

Öfke insanın aklını örter derler dahası ömrünü de heder ediyor. Öfke gibi stres ve üzüntü de ömrü kısaltıyor.

Beyindeki yaşamsal merkezleri ileri derecede baskıladığı takdirde kişinin komaya girmesine sebep olabilen alkol de ömrü kısaltıyor.. Alkol, kişilerdeki merkezi sinir sistemini baskılayarak bilinç durumunu değiştiriyor.

Alkol, karaciğer başta olmak üzere sindirim sistemini, beyin ve sinir sistemini, kemik iliğini, bir başka deyişle tüm vücudu etkiler. Etkinin şiddeti, alınan alkolün miktarına ve sıklığına göre değişir.

Aşırı şişmanlık, göbeklenme de erkeklerin üzerindeki en büyük tehdit. Göbeklenme sadece ömür törpülemiyor, kısırlık da yapıyor.

Aberdeen Üniversitesi bilim adamları, kısırlık sorunundan mustarip 2000 erkeğin sağlık sorununu inceleme altına aldı. Araştırmaya katılan ve vücut kütle endeksi yüksek olan erkeklerdeki kısırlık oranının daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmada, sigara, alkol ve yaş gibi kısırlığa sebep olabilecek diğer unsurlar da göz önüne alındı.