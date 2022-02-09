Erkek modasının son trendi Kiğılı Shacket Gömlek & Mont

Her tarzda erkeğin gardırobunda farklılık yaratan ürünlere imza atan Kiğılı, güncel moda trendlerini yakalayan tasarımları kullanıcısıyla buluşturmaya devam ediyor. Kiğılı kış mevsimine özel tasarlanan ve serin havalarda mont, soğuk havalarda ise kabanların içine giyilerek gömlek olabilen güncel trendlere uygun shacket gömlek/montları erkeklerin beğenisine sundu. Zamansız çizgisi sayesinde günlük hayatın kurtarıcı parçaları arasında yer alan shacket gömlek/montlar, kışa uyumlurenk, desen ve tasarımlarıyla şık bir görünüm sağlıyor. Hem gömlek hem de mont kavramınafarklı bir bakış açısı getiren shacket, erkeklerin aradığı güçlü duruşu,fark yaratan tarzıyla yansıtıyor.

Hem gömlek hem ceket olarak kullanım fırsatı

Kiğılı farkı ve kalitesiyle, rahat giyime uygun olacak şekilde güncel modaya göre tasarlanan shacketlar, hem gömlek hem ceket olarak kullanım fırsatı veriyor. Değişen moda akımlarına farklı bir soluk getiren shacketgömlek/montlar, erkeklere güçlü bir duruş katan düz ve ekoseli tasarımlarla asil ve şık görünüme kapı açıyor. Mevsimi hareketlendiren renkleriyle öne çıkanshacketlar, tişört ve triko kazakların üzerinde de kusursuz görünümlere imza atmaya yardımcı oluyor. Kalın yapılı görüntüsüyle güven veren shacket, soğuklara karşı da ekstra koruma sağlıyor.

Esnek kumaşı sayesinde rahat kullanım imkanı

İki farklı tasarıma sahipshacket, ekoseli oduncu tasarımı günlük kullanıma uyum sağlarken, düz renkli klasik tasarımıylaise özel gün ve akşamlar için tercih ediliyor. Yüzde 100 akrilik kumaştan üretilen ürün, kumaşının esnekliği ile tarzında yenilik arayan erkeklere rahat kullanım fırsatı veriyor. Manşetleri düğmeli, uzun kollu, göğsü yama cepli ve önü çıtçıt düğmeleriyleshacket, cesur tasarımını kış aylarına uyum sağlayan renk seçenekleriyle tamamlıyor.

Ücretsiz kargo hizmeti

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler kigili.comadresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleribir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler “Akllı Alışveriş” uygulaması üzerinden7/24 alışveriş yapabiliyor.kigili.comadresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, kargo ücreti de alınmıyor.