‘Erkek erkeğe evlenme’ diye bir kanun var mı? Akit’e suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu’na tokat

yeniakit.com.tr

Eşcinsellere destek veren Ankara Barosu, ‘Sapkın destekçisi’ ifadesini kullanan gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukukçu kimliğinin arkasına saklanıp Türk-İslam değerlerini ayaklar altına alan baroya gereken cevabı Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu verdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde konuşan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Anayasa'da, 'Aile toplumun temelidir' deniyor. İslam dininde aile önemli ama bugünkü laik sistemde dahi denilmiş ki, 'Aile çok önemli.' Buna rağmen ne yapıyor Ankara Barosu, hem Diyanet İşleri Başkanı'nın, 'Çocuklarımız koruyalım' şeklindeki açıklamasına cevap yetiştirmeye kalkıyor ve ifade önemli; 'Ortaçağ karanlığından gelen zihniyet...' Kime diyorsun sen bunu? Diyanet İşleri Başkanı şahsında İslam dinine.

Bu ülkenin yüzde 95'i Müslüman, toplumun büyük bölümünün saygıyla karşıladığı bir Diyanet İşleri Başkanı'na bu lafı edemezsin.

Biz de demişiz ki, 'Sapkın destekçisi...' E niye kızıyorsun ki? Eşcinsellik bu toplumda sapkınlık olarak görülmüyor mu? Sen eşcinselliği savunmuyor musun, bir haktır, demiyor musun? Ankara Barosu Yönetim Kurulu, siz bunu söyleyince neden kızıyorsunuz ki? Türk toplumunda, erkek erkeğe evlenmek diye bir örf var mı? Var mı böyle bir adet? Var mı kanunumuzda böyle bir düzenleme? Yok. E o zaman sen bunu bir hak olarak gördüğün zaman sapkın olmazsın da ne olursun?

Erkek erkeğe... Yarın bir gün bir başkası derse ki, 'Kardeş kardeşe de evlenilir.' Ki var böyle ensest ilişkileri savunan yayınevleri. Milli Gazete önceki gün birinci sayfasından haber verdi. Durdurun artık şu ahlaksızları dedi.

Düşünce özgürlüğünü ifade noktasında gazetede bir yazı yazılmış veyahut da televizyonda, ekranda bir söz söylenmiş, bu Ankara Barosu'nun da içinde bulunduğu Adana Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, toplu vaziyette gidip Akit aleyhine suç duyurusu yapıyorlar, o suç duyurusunda da talepleri şu; Akit gazetesinin sorumluları hakkında cezalandırma kararı verilmesi, verilen cezaların ertelenmemesi, verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasından yararlandırılmaması, verilecek cezaların artırılarak verilmesi, verilecek cezaların paraya çevrilmemesi... Ya nesin sen? Siz iktidara gelirseniz mahvoldu bu ülkenin insanları ya... Artırarak ceza verin diyor, aman indirim maddesini de uygulamayın diyor. Sapkınlara bile mahkemeye geldiğinde düzgün, saygılı, pişmanım, dediği zaman onlara bile 1/6 indirim yapılır ceza kanunu çerçevesinde.