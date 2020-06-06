Erkek arkadaşı tarafından darbedildikten 1,5 ay sonra intihar ettiği ortaya çıktı
Sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan kadının, evinde bornoz kuşağıyla kendisini asarak intihar ettiğine ilişkin adli tıp raporu düzenlendiği öğrenildi - Ölümünden bir süre önce bayılana kadar darbettiği kız arkadaşının görüntülerini paylaşan Ümit U'nun, 17 Nisan'da çekildiği belirlenen görüntülerin ardından 30 gün mağdura yaklaşmama tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi
ANKARA (AA) - Sosyal medyada sevgilisinin darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan kadının, 17 Nisan'daki olaydan 1,5 ay sonra evinde bornoz kuşağıyla kendisini asarak intihar ettiği otopsi sonucu belirlendi.
AA muhabirinin, emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ümit U, 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitti.
Esen'in kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Ümit U, eve girdiğinde Esen'in cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- "Eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ümit U, Esen'in olaydan bir gün önce "Benim yanımda annem babam yok. Eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın." şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah eve gittiğinde Esen'i asılı vaziyette gördüğünü anlattı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu Esen'in, "bornoz kuşağıyla kendini asmak suretiyle intihar ettiği" yönünde rapor düzenlendi.
- Sosyal medyadaki darp görüntüleri
Öte yandan, Esen'in yerde hareketsiz yattığı anlara ilişkin sosyal medyada Ümit U. tarafından yayımlanan görüntülerin 17 Nisan'da çekildiği belirlendi.
"Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarını işleyerek görüntüleri çeken şüphelinin, sevk edildiği adli mercilerce 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Esen hakkında ise aynı kanun kapsamında 30 gün süreyle geçici koruma altına alınması tedbiri uygulandığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.