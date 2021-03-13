  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 'Erkeğin malıyım' diyen Şeyma Subaşı'na feministler suspus!
Medya

'Erkeğin malıyım' diyen Şeyma Subaşı'na feministler suspus!

Şeyma Subaşı, metres hayatı yaşadığı Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin kendisine hediye ettiği ve üzerinde 'erkek arkadaşımın malıyım' yazılı sweatshirt ile tepki toplarken feministlerin sessiz kalması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:11:00 -
'Erkeğin malıyım' diyen Şeyma Subaşı'na feministler suspus!

Gayrimeşru yaşam tarzı ve ahlaksız pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, 'erkek arkadaşımın malıyım' yazılı sweatshirt ile gündem olurken, feministlerin sessiz kalışı dikkat çekti.

Şeyma Subaşı yine rezillikle gündeme geldi

Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile metres hayatı yaşayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Şeyma Subaşı bu kez, evlenmeden birlikte yaşadığı Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin kendisine hediye aldığı ve giydiği sweatshirt ile adından söz ettirdi.

Subaşı'nın sweatshirt'ündeki "Erkek arkadaşımın malıyım" yazısı sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

"Erkek arkadaşımın malıyım"

Subaşı'nın giysisinin üzerinde, "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar" yazıyor.

Feministler suspus oldu

Şeyma Subaşı'nın iğrenç mesajı sosyal medyada gündem olurken, her fırsatta erkekleri düşman gibi gösteren ve 'kadın hakları' üzerinden istismar yapan feministlerin olaya dair sessiz kalması dikkat çekti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'
Gündem

MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA'da Ortaokul 1. sınıf Matematik dersindeki bir testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği soru..
Sisi'nin Türkiye talimatı ortaya çıktı
Siyaset

Sisi'nin Türkiye talimatı ortaya çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2 yıldır Türkiye ile barışmaya çalıştığı, Kahire'deki yetkililere Ankara aleyhine açıklama yapma..
Putin'den Karabağ hamlesi
Siyaset

Putin'den Karabağ hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki ateşkes konusunu görüşmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay