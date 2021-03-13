'Erkeğin malıyım' diyen Şeyma Subaşı'na feministler suspus!

Gayrimeşru yaşam tarzı ve ahlaksız pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, 'erkek arkadaşımın malıyım' yazılı sweatshirt ile gündem olurken, feministlerin sessiz kalışı dikkat çekti.

Şeyma Subaşı yine rezillikle gündeme geldi

Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile metres hayatı yaşayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Şeyma Subaşı bu kez, evlenmeden birlikte yaşadığı Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin kendisine hediye aldığı ve giydiği sweatshirt ile adından söz ettirdi.

Subaşı'nın sweatshirt'ündeki "Erkek arkadaşımın malıyım" yazısı sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

"Erkek arkadaşımın malıyım"

Subaşı'nın giysisinin üzerinde, "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar" yazıyor.

Feministler suspus oldu

Şeyma Subaşı'nın iğrenç mesajı sosyal medyada gündem olurken, her fırsatta erkekleri düşman gibi gösteren ve 'kadın hakları' üzerinden istismar yapan feministlerin olaya dair sessiz kalması dikkat çekti.