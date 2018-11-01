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Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü havalimanının o kulesi var ya kulesi...

A Haber sunucusu Erkan Tan, İstanbul Havalimanı’nı lekelemeye çalışan Fox sunucusu Fatih Portakal’ın sözlerini eleştirerek, “3’üncü havalimanının o kulesi var ya kulesi, bunlarda hazımsızlık yaratmış.” dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:08

A Haber sunucusu Erkan Tan, Yahudi fonlu Fox TV’nin haber sunucusu Fatih Portakal’ın İstanbul Havalimanı hakkındaki sözlerini eleştirdi.

“Hazmedemiyorlar” deyip ağır konuştu

Erkan Tan, dünya basınının havalimanını övdüğünü söyleyeyerek, FOX TV ve Fatih Portakal'ın yayınladığı haberi ekranlara getirdi ve yeni havalimanını hazmedemediklerini belirtti.

"3. havalimanının o kulesi..."

Tan haberin sonunda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en büyüğü, İstanbul Havalimanı'nın açılışı ile ilgili öyle bir yayın gerçekleştirdiler ki FOX TV ve Fatih Portakal, hazımsızlık neymiş gördük. Kısmi açılış diye vurgulayarak verdiler Fatih Portakal kısmi hazımsızlığını kusmuş. 3. havalimanın o kulesi var ya o kulesi, bunlarda hazımsızlık yaratmış.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:08
  1. İstanbul
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Erkan Tan
  4. Fatih Portakal

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