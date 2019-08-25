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Erkan Sözeri: “Sahada hiçbir şey yapmadık”

Ümraniyespor’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Giresunspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından gerek futbolcu gerekse de teknik ekip olarak sahada hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:30
Erkan Sözeri: “Sahada hiçbir şey yapmadık”

Ümraniyespor’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Giresunspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından gerek futbolcu gerekse de teknik ekip olarak sahada hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.


TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 4-1 mağlup olarak henüz puan alamayan Giresunspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniyespor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Sözeri, “Hak ettikleri bir galibiyet aldılar, yolları açık olsun. Futbol adına ne gerekiyorsa onu yaptılar. İkinci tebriğim de maçın hakemlerime. İlk defa bu ligde maç yönetiyorlar, tabii ki bir iki eksikleri vardır ama böyle devam ederlerse Süper Lig’e iyi bir hakem triosu geliyor. Yenilince hakeme suç buluyorsun derler ama 4-1 mağlup olmamıza rağmen hakemi tebrik ediyorum. Bize gelince, fiziksel kalite ve oyuncu kalitesi anlamında hatta kendi kalitemiz adına sahada hiçbir şey yapmadık. Utanılacak şeyler yaptık sahada. Giresun halkı ve Giresunspor camiası adına utanılacak işler yaptık. Ligin ilk 2 maçı ama görüntümüz hoş değil, bunların muhasebesini yapmamız gerekiyor. Çabuk şekilde çözmeliyiz. Kendi adıma hiçbir takımla böyle bir başlangıç yapmamıştır. Bunları çözmek için çok çalışmamız gerekiyor. 1-2 oyuncu kötü olsa tamam ama takımın tamamı kötü. 11 değişiklik hakkımız olsa 11 değişiklik yapardık. Burada bir kabahatli varsa, en büyük kabahat bende. Ama bunu düzeltecek olan da benim. Bu takıma geçen seneyi de sayarsak 3 kez geldim ve hepsinde alnımın akıyla çıktım. İnşallah bu 2 maçı telafi edip ayağa kalkarız. Analizleri yaparak çözümleri bularak bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:30
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