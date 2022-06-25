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Medya Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi
Medya

Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri esnasında kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:31:00 -
Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Oyuncu Erkan Petekkaya, Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden dizide herkesi korkutan bir olay yaşandı.

Kalp krizi geçirdi

Magazin Burada'nın haberine göre, Erkan Petekkaya, çekim esnasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Dizinin çekimlerine iptal edilirken başarılı ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevenlerini korkutan Petekkaya ve ailesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yapımcılığını Gold Film'in üstleneceği çarpıcı bir hikayeye sahip "Son Gün" ismini taşıyan dizi, 8 bölümden oluşacak. Her bölümde bir başka kişinin ölmeden önceki son günlerinin anlatılacağı dizide Erkan Petekkaya da başrolü oynuyor.

 

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