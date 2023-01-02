Erkan Özdamar nihayet konuştu! Bomba açıklama...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında görev yapan hakem Erkan Özdamar'ın yönetimi büyük eleştiri toplamıştı. Karşılaşmanın ardından Özdamar'ın, çürük raporu aldığı için askerlikten muaf olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Özdamar'ın askerlik yapamama sebebi ortaya çıkarken, 35 yaşındaki hakem olaylı maçla ilgili ilk kez konuştu.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın yankıları sürüyor. Müsabaka; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivasspor cephesi maç sonunda hakem yönetimine büyük tepki göstermişti. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in adı uzun süredir gündemde yer alırken, flaş bir gelişme yaşandı.

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edilmiş ancak bu kararın nedeni kamuoyuna açıklanmamıştı.

Eleştirilerin odağında yer alan hakem Erkan Özdamar, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Hatta Özdamar'ın çürük raporu aldığı için askerlik yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Takvim'in haberine göre; Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Özdamar'ın askerlikten önce tiroid kanseri geçirdiği ve kontrollerine de devam ettiği belirtildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattığı gündeme gelirken Özdamar'ın ise "Ben ifade vermem. VAR kayıtları da zaten orada" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde düzenlenen basın toplantısında "Askerlikle ilgili çürük raporları var. Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor? 12 kilometrenin üzerinde koştu. Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor. Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş" ifadeleriyle Özdamar'ı eleştirmişti.