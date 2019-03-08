Erkan Durdu kimdir nerelidir? Resmi Gazete son dakika atama kararları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Peki Erkan Durdu kimdir? Erkan Durdu nereli ve kaç yaşında? Erkan Durdu hangi görevlerde bulundu?

Erkan Durdu kimdir?

Erkan Durdu, 1972 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Durdu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Basın Müşaviri olarak 2003 ile 2012 yılları arasında Abdüllatif Şener, Nazım Ekren ve Bülent Arınç ile çalıştı. Radikal Gazetesi’nde ve Kanal 7 Televizyonu’nda muhabirlik, Akşam Gazetesi’nde editörlük yaptı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Denetim Kurulu Üyesidir. Erkan Durdu, evli ve bir çocuk babasıdır.