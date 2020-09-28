Erivan yönetiminden savaş durumu ilanı
Azerbaycan’a saldırıp sivilleri hedef alan Ermeniler, karşı taarruz sonrası ağır kayıplar verirken seferberlik ilan etti.
Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ’daki vaziyet nedeniyle ülke genelinde “savaş durumu” ve “genel mobilizasyon” ilan etti. Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın saldırı başlattığı yalanını ileri sürerek, “Durum şu anda hızlı bir şekilde gelişiyor. Gerektiğinde bilgi verilecek” diyerek seferberlik ilanını duyurdu. Cepheden kaçan Ermeni ordusu da daha sonra Azerbaycan’a ait 4 helikopter, 15 İHA, 10 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini ileri sürüp, moral aşılamaya çalıştı.