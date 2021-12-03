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Spor Eriksen ilk antrenmanına çıktı
Spor

Eriksen ilk antrenmanına çıktı

Euro 2020’de, maç sırasında kalbi duran ve futbola ara vermek zorunda kalan Christian Eriksen, o günden sonra ilk defa antrenmanına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:49:00 -
Eriksen ilk antrenmanına çıktı

Euro 2020’de geçirdiği kalp durmasından sonra futbola ara vermek zorunda kalan Christian Eriksen, o günden sonra ilk defa antrenmana çıktı.

Danimarka yerel basınında çıkan haberlere göre bu sabah Danimarka kulüplerinden Odense Boldklub’un tesislerinde Euro 2020’den sonraki ilk antrenmanına çıktı. Hafif koşu ve şut antrenmanı yapan Eriksen, sezonun ikinci yarısında futbola geri dönmeyi planlıyor.

Inter ile sözleşmesi devam eden ancak İtalyan kuralları gereği takılan kalp pili sebebiyle İtalya’da futbol oynamasına izin verilmeyen Eriksen, futbol kariyerine başka bir ülkede devam ettirmek zorunda. Inter’in Eriksen’in satmaya veya serbest bırakmaya istekli olduğu öğrenildi.

Ajax’a transfer olmadan önce 2005-2008 yılları arasında OB formasını terleten Eriksen devre arasında yeniden eski kulübüne transfer olabilir. Danimarkalı yıldızın rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini ancak kısa zamanda futbola dönüş yapmayı hedeflediği öğrenildi.

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