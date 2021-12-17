Eriksen ile ayrılık resmen açıklandı
Inter, Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Inter, Christian Eriksen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığıyla futbolseverleri korkutan Christian Eriksen ile Inter, ayrılık için anlaşmaya vardı.
Bireysel çalışmalarına bir süredir Danimarka'da devam eden 29 yaşındaki orta saha geleceğine dair kararını açıklamadı.
Eriksen, 2020 yazında 27 milyon euro karşılığında İtalyan devine transfer olmuştu.