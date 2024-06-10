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Yerel Erik toplamak için çıktığı duvardan yere düştü
Yerel

Erik toplamak için çıktığı duvardan yere düştü

Yeniakit Publisher
2024-06-10 08:25:00 -

Çorum’un Alaca ilçesinde erik toplamak için çıktığı duvardan düşen 52 yaşındaki kadın yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Yıldızhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma G. (52) erik toplamak için çıktığı duvardan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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