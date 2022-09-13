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Spor Eric Gerets: "Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor"
Spor

Eric Gerets: "Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor"

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 14:47:00 -
Eric Gerets: "Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor"

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Fransız basınına konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor. En zor şey, vücudunun artık seni taşıyamaması. Dengemi kurmakta zorlanıyorum ve gün içinde defalarca düşüyorum." dedi.

Belçika'da bir çiftlik evinde yaşayan Gerets, dengede kalma sorunu nedeniyle hayatının çok zorlaştığını vurgulayarak, "Düştüğüm için gün içinde 10 kez yüzümü yere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım." ifadelerini kullandı.

2005-07 sezonları arasında çalıştırdığı Galatasaray ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Gerets, 2012 yılında beyin kanaması geçirmişti.

Fas Milli Takımı'nın yanı sıra Club Brugge, PSV Eindhoven, Kaiserslautern, Wolfsburg, Olimpik Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini de çalıştıran Gerets, son olarak görev aldığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire'den sağlık sorunlarının kötüleşmesi gerekçesiyle ayrılmış ve 2015'ten bu yana takım çalıştırmamıştı.

 


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