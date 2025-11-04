  • İSTANBUL
Gündem Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız
Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Great Sea Interconnector” ve İsrail doğal gazı projelerinde Kıbrıslı Türklerin iradesi olmadan adım atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Erhürman, çözüm atmosferinin ancak Kıbrıs Türk halkının yok sayılmadığı girişimlerle mümkün olacağını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Great Sea Interconnector” projesi ve İsrail doğal gazının deniz altından Kıbrıs’a ulaştırılmasıyla ilgili girişimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin enerji ve deniz yetki alanları dahil hiçbir konuda yok sayılarak karar alınamayacağını vurguladı. Seçim döneminin çok öncesinden bu yana projeye yönelik tepkiler ortaya koyduklarını anımsatan Erhürman, “Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve enerji, deniz yetki alanları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak, bizim irademiz olmaksızın karar alınması mümkün değildir” dedi.

Erhürman, seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin güneyden gelen yorumlara cevap vermeyeceğini ve görüşmeler başlamadan “suçlama oyununa” dahil olmayacağını söylediğini hatırlatarak, bu duruşun devam ettiğini belirtti.

Açıklamasında, GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir yandan kapsamlı çözüm için çağrı yaparken, diğer yandan Kıbrıslı Türkleri yok sayan enerji girişimlerine dahil olmasının samimiyet testi açısından olumlu bir işaret olmadığını kaydeden Erhürman, şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs’ta çözüm için öncelikle bir çözüm atmosferine ihtiyacımız var. Bu atmosferin, özellikle de bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkileme potansiyeli yüksek girişimlerin Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılmasıyla sağlanamayacağı açıktır.”

Erhürman, çözüm atmosferinin oluşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini, ancak bu atmosferi zedeleyen hamlelerin de görmezden gelinmeyeceğini belirtti.

Rum basınına konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Erhürman ile çözüm için hemen yarın görüşmeye hazır olduğunu iddia etti.

Hakk

Utanın ,AB de bile başörtüsü serbest. Bir gün AB kriterlerinde başörtüsü serbest şartı olsa bunlar hemen kabul eder,yada atatürk ilkelerini kaldırılması AB kriteri olsa bunlar atatürk heykellerini denize döker

