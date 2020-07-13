Erhan Dündar kimdir? 15 Temmuz şehidi Erhan Dündar kaç yaşındaydı?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. Bunlardan biri de şehit Erhan Dündar'dı. Peki, Erhan Dündar kimdir? 15 Temmuz şehidi Erhan Dündar kaç yaşındaydı?
21 yaşında sağır ve dilsiz olan Erhan Dündar, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından açılan ateşle ağır yaralanmıştı. 10 gün boyunca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Dündar, 25 Temmuz'da şehit oldu.
Ailenin tek çocuğu olan Erhan Dündar, önce Atatürk Havaalanında ardından İstanbul Sultangazi’de darbeci askerlere karşı mücadele etti.
Aslen Malatyalı olan henüz 21 yaşındaki engelli Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısından önce babasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’na gitti. Gece 03.00’ten sonra Sultangazi’ye dönen Erhan Dündar ve babası, Baştabya Askeri Kışlası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Dündar, 10 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 25 Temmuz’da hayatını kaybeden Dündar, Sultangazi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.