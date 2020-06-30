Ergün Diler, Derin Amerika'nın koronavirüs sonrası için seçtiği yeri açıkladı

Gazeteci yazar Ergün Diler, Derin Amerika ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diler, "Takip edenler bilecektir. Defalarca burada DERİN AMERİKA'dan ve oradaki akıllardan söz ettim. Akıl" ve "Güç" ilk kez bu kadar etkin şekilde hayatımızın her anında yer alacak. Bir örnek vermek gerekirse, Afrika kıtasının yüzde 83'ü "Akıllı Güç" içinde yer alıyor artık." değerlendirmesinde bulundu.

Diler, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Neden Afrika? Bu sorunun cevabı çok basit aslında. Amerikan Derin Devleti, Covid-19 sonrası dünyayı yönetmek için tarımın ne kadar etkili olacağını biliyordu. 'Akıllı Güç' de Afrika'yı seçti. Çünkü dünyada ekilebilir tarım alanlarının yüzde 21'i Afrika'da. Çünkü gelecek tarımda."