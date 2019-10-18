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Ergün Çolakoğlu kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu görevden alındı. Çolakoğlu, 2011-2014 Yıllarında Denizli Tarım İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı yapmıştı. Ergün Çolakoğlu, Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yürütmüş olduğu İl Müdürlüğü görevinden ayrılarak Hatay İl Müdürü olarak atanmıştı. Peki Ergün Çolakoğlu kimdir, nerelidir? Ergün Çolakoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Ergün Çolakoğlu hayatı ve biyografisi.

18 Ekim 2019 Cuma 08:40
Ergün Çolakoğlu kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu görevden alındı. Çolakoğlu, 2011-2014 Yıllarında Denizli Tarım İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı yapmıştı. Ergün Çolakoğlu, Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yürütmüş olduğu İl Müdürlüğü görevinden ayrılarak Hatay İl Müdürü olarak atanmıştı. Peki Ergün Çolakoğlu kimdir, nerelidir? Ergün Çolakoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Ergün Çolakoğlu hayatı ve biyografisi.

Ergün Çolakoğlu kimdir? 

2014 yılından bu yana Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde İl Müdürlüğü görevini yürüten Ergün Çolakoğlu, 01.01.1969 Malatya doğumlu olup, 1992 Yılı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolakoğlu, Adıyaman ilinde 1997-2002 yıllarında sınıf öğretmenliği, Kahramanmaraş ve Malatya Darende' de 2002-2005 yıllarında Ziraat Mühendisliği, 2005-2006 Darende İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006-2010 Malatya Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ve 2010-2011 Malatya Tarım Müdürlüğünde Proje İstatistik Şube Müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. 2011-2014 Yıllarında Denizli Tarım İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Son olarak Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yürütmüş olduğu İl Müdürlüğü görevinden ayrılarak Hatay İlimize İl Müdürü olarak atanmıştır. 

Resmi Gazete atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle oldu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı. 

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı. 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:40
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Siirt
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kastamonu
  8. Hatay
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Bingöl
  12. Adıyaman
  13. Ergün Çolakoğlu kimdir?
  14. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü atama kararları
  15. Resmi Gazete atama kararları

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