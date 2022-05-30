Ergin Ataman'dan Galatasaray'a flaş sözler!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımının Anadolu Efes ile oynadığı maçta kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etmişti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum" ifadelerini kullandı.



Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında dün Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef'i konuk ederken, maç sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas maçı terk etmiş, Galatasaraylı taraftarların bir bölümü ise salondan çıkartılmıştı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu konularla ilgili bir açıklama yaptı.

Burak Elmas'ın salonu terk etmesiyle ilgili görüş bildiren Ataman, "Efes maçlarında saha içi ön koltukların tamamı sezonluk kombinedir. Buna rağmen kombine sahiplerinden rica edilip başkan ve eşine 2 kişilik yer, çocukları için de tam karşılarında benim kombinelerimin olduğu ve Galatasaraylı misafirlerimin oturduğu Cem Kınay ve Ömer Mısırlı'nın yanında yer verilmiş ancak başkan birlikte oturma ısrarı nedeniyle federasyon koltukları da dolu olduğu için salondan ayrılmış. Kaldı ki 2 kulüp maçlardan önce loca tahsisi konusunda anlaşmış ve kendilerine zaten loca da tahsis edilmişti. Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi bile kaldırır, onları oturturum" dedi.

"GALATASARAYLI TARAFTARLARIN ÇIKARTILMASI KONUSU İSE TAMAMEN BİZİM DIŞIMIZDA"

Galatasaraylı taraftarların salondan çıkartılması konusuna değinen Ergin Ataman, "Saha güvenlik görevlileri de Anadolu Efes ve Galatasaray'ın Sinan Erdem Spor Salonu'nda ortak kullandığı şirket. Galatasaraylı taraftarların çıkartılması konusu ise tamamen bizim dışımızda, emniyetin var olan deplasman yasağının uygulanmasıdır. Ayrıca birinci maçta Efes'in iyi niyetli şekilde Galatasaraylı sporcuların aileleri için tahsis ettiği yere de Galatasaraylı yöneticiler tarafından 40-50 kişilik taraftar doldurulmuş, oradan tezahürat yapılmış ve yine emniyet müdahale etmek zorunda kalmıştı" ifadelerini kullandı.