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Spor Ergin Ataman'dan birilerine kapak gibi sözler! Kanını canını feda eden...
Spor

Ergin Ataman'dan birilerine kapak gibi sözler! Kanını canını feda eden...

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu sonrası duygularını dile getirdi. Ataman, "Bu şampiyonluk Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:18:00 -
Ergin Ataman'dan birilerine kapak gibi sözler! Kanını canını feda eden...

 

THY Euroleague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını dile getirdi. "Bu takımla gurur duyuyorum." diyen Ataman, "Bu şampiyonluk Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!" dedi.

 

 

 

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