Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi’nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı da söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım."
Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi’nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz.
Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi’nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı da söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım."