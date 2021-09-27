Ergenlikte sigaraya dikkat!

Sigara konusunda ailelere önemli görevler düşmektedir. Özellikle çocukların ergenlik çağlarında çevresindeki farklılıklara algısal yaklaşması ve yine arkadaş ortamındaki sigara illetine düşmemesi için ailedeki büyüklerin devrede her zaman olması gerekmektedir. Sigara içilmemesi ve sağlığa zararlı olduğu konularında doğru zaman ve doğru anlatım şekliyle çocuklarımız ikaz edilmelidir.

Çocukluktan erişkinliğe geçiş evresi olarak tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi, fiziksel ve ruhsal değişimlerin en yoğun yaşandığı süreçtir. Aileden kopup kendi egemenliklerini ilan etme evresinde olan ergenlik döneminde arkadaş çevresi çok önemlidir. İyi bir arkadaş seçimi yapılmadığı takdirde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi ölümcül sonuçlar verebilen nice zararlı alışkanlıkların kazanılması an meselesi olabilmektedir.



Bu gibi kötü alışkanlıklara karşı önlemler alabilmek için anne ve babalar, ergenlik dönemine giren çocuklarını onlara fark ettirmeden yakın takibe almalıdır. Özellikle de Lise zamanında okul çevrelerinde gördüğümüz sigaralı arkadaş ortamları, ardı arkası kesilmeyecek nice kötü alışkanlıkları da beraberinde getirebilir.



Bağımlılık derecesine ulaşmasa daha keyfi şekilde birkaç adet içilen sigaralar, zamanla ölümcül sonuçları beraberinde getirebilir. Eğer çocuğunuzun sigaraya başladığını fark ettiyseniz, öncelikli olarak sigaraya başlama nedenini çözümlemeniz gerekir. Gerek uzman yardımıyla gerek kendi yöntemlerinizle sigaradan vazgeçirme yöntemlerini deneyebilirsiniz. Başta kanser, kalp ve akciğer hastalıkları gibi daha birçok ciddi hastalığı beraberinde getiren sigaradan kurtulmak için izleyebileceğiniz adımlar vardır.



Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile Küresel Gençlik Tütün Araştırmasının yaptığı araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, 13-16 yaş civarındaki öğrencilerde erkeklerin yüzde 33,1’inin; kızların da yüzde 22,3’ünün hayatlarında 1 kere bile olsa sigara içtiği tespit edilmiştir.

Sigara, alkol ya da madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan korunmada ailenin davranış ve tutumları önemli bir rol oynayacaktır. Bu evredeki gençlerin ilklere imza atmak adına kendilerinde demek istediği şeylerin başında ne yazık ki sigara ve alkol gibi sıkıntılı alışkanlıklar edinebiliyor. Ergen kişilerden bazıları bunları deneyip bırakabiliyor iken bazıları alışkanlık haline getirip hayatlarını tehlikeye atabiliyor.



Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere sigaraya ve alkole erkenden başlayan çocukların zaman geçtikçe uyuşturucuya dayandığıdır. Ailede geçimsizlik, çocuk istismarı, anti-sosyal kişilik, derslerde başarısızlık, arkadaşlarının kötü alışkanlıklarının olması en önemli risk faktörleridir. Ayrıca alkol ve sigara gibi bağımlılık yapan maddelerin özendirilmesinden kaçınmak gerekir.



Pasif bile olsa sigara tüketen kimselerin yalnızca o kişiyi değil çevresindekileri de olumsuz etkilediği görülüyor. Hamilelik döneminde anne adayının sigara içme gibi büyük bir yanılgıya düşmesi rahimdeki bebeğin akciğer ve beyin gelişimini durdurabilmektedir. Gün içerisinde 10 adet tüketilen sigara ile hiç içilmeyen evdeki çocuğun solunum yolu riski yaşaması kat kat daha fazladır.