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Ergenlik çağındaki gençler daha çok depresyona giriyor

2005 ve 2017 arasında yapılan yeni bir araştırma, ergenlik çağındaki gençlerde depresyon semptomlarında son 12 ayda yüzde 52 artış görüldüğünü ortaya koydu.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:26
Ergenlik çağındaki gençler daha çok depresyona giriyor

2005 ve 2017 arasında yapılan yeni bir araştırma, ergenlik çağındaki gençlerde depresyon semptomlarında son 12 ayda yüzde 52 artış görüldüğünü ortaya koydu.


Araştırma, ABD’de genç yetişkinlerin daha fazla zihin sağlığı problemleri yaşadığını ortaya koyarken bundan kısmen dijital medya kullanımın suçlanabileceği kaydedildi.


Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayını Journal of Abnormal Psychology‘nin (Anormal Psikoloji gazetesi) dün yayınlanan haberinde, 2005 ve 2017 arasında gençlerde büyük depresyon belirtilerini içeren semptomlarda son 12 ayda yüzde 52 artış tespit edildiği belirtildi. Çalışma, 2009 ila 2017 arasında 18-25 yaş arası gençlerde depresyon belirtilerinin yüzde 63 artış gösterdiğini ortaya çıkardı. Çalışma, bu yaş aralığındaki gençlerin ciddi psikolojik rahatsızlık ve intihar düşüncesi geliştirdiği ve intihar bağlantılı sonuçlar ortaya koyduğunu buldu.


Araştırma ekibin lideri San Diego Eyalet Üniversitesinden Profesör Jean Twenge, gençler arasında psikolojik bozuklukların artmasından dijital medyanın rol oynayabileceğini belirterek "Son 10 yıldaki kültürel eğilimlerin, yaşlı nesle kıyasla genç nesilde zihni rahatsızlıkların ve intihar düşüncesinin gelişmesinde büyük bir etkisi olabilir" dedi.


Stanford Üniversitesi profesörlerinden Ian Gotlib, zihni rahatsızlıklardaki artışın hızlı ve ani olmasının sosyal medya kullanımı ile bağlantılı olarak arttığına vurgu yaparak genetiğin etkisinin araştırmada yer almadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:26
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