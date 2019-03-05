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Ergenlik çağı çocuk için en tehlikeli dönem

Kişilik yapılarımız çocukluktan itibaren gelişmeye ve şekillenmeye başlar. Ergenlik dönemi bu şekillenmenin en son basamağı olduğu için çocuğun “kim” olduğunu bulmaya çalıştığı ya da aradığı bir dönemdir.

05 Mart 2019 Salı 12:58
Ergenlik çağı çocuk için en tehlikeli dönem

Anneler babalar, unutmasınlar ki, çocuklarının ergenlik dönemi hengameli bir dönemdir. Bu dönem her şeyi, her konuyu “ben” merkezli düşündükleri bir dönemdir bu.

Sizden bağımsızlaşmaya çabaladığı için kendi kararlarını, baş kaldırılar, isyanlar arasında vermek ister. Kızar, küser, öfkelenir, inadına yapar. Umursamaz ve kırıcı olur.

Ya da içine kapanır.. Çevresinde olup bitenden ziyade kendisiyle ilgilidir.

Umursamaz ya da vurdumduymaz kaldığı çok sık oluyorsa, her olaya karşı bu tavırla yaklaşılıyorsa; kendisini size, eve, dış dünyaya karşı tecrit ediyor olabilir.

Evin, ana-babanın otoriter ve gergin havasına karşı böylece güya savunma ve protesto mekanizması geliştirebilir.

Bunun bir kendini ispatlama davranışı olduğunu söylemek mümkündür. O böyle davranarak kendine özel bir tavır ortaya koyarken zaman zaman da kendisiyle çatışma içindedir.

Hoşgörülü, anlayışlı olmalısınız.

Vurdumduymazlık veya umursamazlık gibi tavırlar sadece ergenlik çağına has özellikler değildir.

Kişilik yapılarımız çocukluktan itibaren gelişmeye ve şekillenmeye başlar. Ergenlik dönemi bu şekillenmenin en son basamağı olduğu için çocuğun “kim” olduğunu bulmaya çalıştığı ya da aradığı bir dönemdir. Kim olduğunun farkına vardıkça kendine ait kişilik özellikleri şekillenir.

Böyle tepkili tavır derslerine, arkadaş ilişkilerine olumsuz olarak yansıyabilir. Fakat siz bunlardan endişeye kapılmamalısınız. Başarısızlık olsa bile büyümeye adım atmanın tabii birer parçasıdır bunlar.

Onunla olan ilişkinizin sizin için de bir sınav olduğunu unutmayın. Onun büyümesine yardım ederken siz de bir gelişimin ilk seyircisisiniz. Baskıyla veya bu sorunu yok sayarak ona yardımcı olamazsınız. Kendisini ortaya koymanın ve ifade etmenin yollarına aile ortamı içerisinde fırsat vermelisiniz.

İnternet oyunlarına dikkat!

Bu arada elindeki akıllı telefonla veya bilgisayarı ile kendisini sizden tecrit ediyorsa, fark ettirmeden ama çok dikkkatle, nelerle uğraştığını takib etmelisiniz. Biliyorsunuz, birtakım "katil oyunlar" çocukları intiharlara sürükleyecek derecede etkileyebiliyor. Bu sadece bizde değil bütün dünyada büyük bir felâket haline geldi.

Ülkemizde 140'dan fazla gencin intiharının Mavi Balina adlı oyunla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

Bir genç, intihar oyunundan kardeşini polise haber vererek kurtardı.

Genç adam, Mavi Balina oyununun WhatsApp mesajlaşma programı üzerinden yollanan bir link aracılığı ile çocuklara ulaştığını söylüyor.

Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun, link aracılığı ile kişilerin bir yönetici tarafından yönlendirilmesi ile oynanıyor.

Yönetici tarafından verilen görevlerin, gece yarısından sonra saat 02:00'da gerçekleştirilmesi isteniyor.

İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor. Sonra usul usul çocuk intihara yönlendiriliyor..

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:58
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  4. bilgisayar
  5. katil oyunlar
  6. Mavi Balina
  7. WhatsApp

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