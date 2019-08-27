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“Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı kitabın tanıtım programına katıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:16
“Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı kitabın tanıtım programına katıldı. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak imzalamış olduğu kitabı Başkan Yüksel’e hediye etti.


Ergene Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve içinde Ergene’ye özgü doğum, evlenme, ölüm gelenekleri, çocuk oyunları, halk mutfağı, el sanatları, halk mirası ve halk edebiyatı kültürü ve bilgilerin yer aldığı kitabın tanıtımı Ergene Kaymakamlığı konferans salonunda yapıldı. “Ergene’nin Kültürel Motifleri” adlı kitabın tanıtım programına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Ayça Albayraktar ve Mehmet Cebeci, Dernek Başkanları, STK’lar, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak günün anısına imzalamış olduğu kitabı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e hediye etti. Başkan Yüksel bu güzel hediyesi için Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:16
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