Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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