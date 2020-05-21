  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?
için kalan
Aktüel

Ergenekon avukatına, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:04:53 -
Ergenekon avukatına, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararında, sanık Vural Ergül'ün HTS kayıtları incelendiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında soruşturma yürütülen bir kısım avukat, gazeteci, FETÖ/PDY ile iltisaklı yayın kuruluşlarında çalışan kişiler ve MİT tırları soruşturması kapsamında müdafiliğini yaptığı Hamza Celepoğlu ile telefon görüşüme kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Sanığın 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sırasında Twitter üzerinden yapmış olduğu "#YURTTA SULH KONSEYİ...." içerikli paylaşımın davanın konusu olduğu ayrıca TCK'nın 299/1 maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "TCK'nın 301/1 maddesinde düzenlenen "Türk milletini aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu yönünde mahkumiyetine yeter delil elde edilememişse de, darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY mensuplarınca yapıldığını bilen sanığın, söz konusu tweetleri darbe teşebbüsü sırasında ve halka yapılan, darbeye karşı koymak için sokağa çıkma çağrısı üzerine paylaşması hususları da dikkate alındığında bu yöndeki eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturmuştur."

Ergül'ün, Twitter üzerinden yaptığı darbe girişimini öven paylaşımların silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturduğunun tüm dosya kapsamı ile sabit görüldüğü vurgulanan kararda, sanığın bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği aktarıldı.

- İki ayrı suç duyurusu

Gerekçeli kararda, sanık Ergül'ün Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlar sonucunda TCK 299. maddesinde yazılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yazılı "Türk milletini aşağılamak" suçu yönünden gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kararı temyiz edeceği ve mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine de soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergül, yaklaşık 4 ay sonra bulunabilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı