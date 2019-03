Ergene seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ Ergene 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Tekirdağ’ın Ergene ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Ergene seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Ergene’de son durum ne? Ergene seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Çorlu oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ergene’de son durum nedir? Ergene’de hangi parti önde? Ergene yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçları...

Ergene partilerin oy oranları

Ergene’nin seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Ergene seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Ergene yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Ergene hangi parti en fazla oy aldı? Ergene belediyesini kim kazandı? Ergene seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Ergene yerel seçim sonuçları, Ergene 2019 yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Ergene partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

TEKİRDAĞ ERGENE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ergene belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçlarına göre Ergene belediyesini kim kazandı? Ergene belediyesi hangi partiden? Ergene 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Ergene hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Tekirdağ ili, Ergene ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Ergene yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Ergene seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Ergene seçim sonuçlarını, Ergene partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan (Cumhur İttifakı),

CHP Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak,

Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Feti Pehlivan,

Vatan Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Karaoğlu,

AK Parti Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Çerkezköy Süleyman Kozuva

Kapaklı Mustafa Çetin

Çorlu Serkan Erçili

Ergene Hamdi Sarıer

Hayrabolu Osman İnan

Marmaraereğlisi Mithat Soylu

MalkaraGediz Coşkun

Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel

Şarköy’de Can Gürsoy

Saray Özkan Yaman(Cumhur İttifakı)

Muratlı Ali İnan(Cumhur İttifakı)

CHP Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Çerkezköy Vahap Akay

Kapaklı İrfan Mandalı

Malkara Ulaş Yurdakul

M. Ereğlisi İbrahim Uyan

Şarköy Alpay Var

Hayrabolu Fehmi Altayoğlu

Muratlı Nebi Tepe

Ergene Rasim Yüksel

Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat

Çorlu Ahmet Sarıkurt

Saadet Partisi Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı Erol Kaya

Tekirdağ Kapaklı belediye başkan Adayı Hasan Karakoş

Tekirdağ Saray belediye başkan adayı Halil Gören

Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı Murat Vakitçi

Tekirdağ Malkara belediye başkan adayı Enes Kiremitçi

Tekirdağ Süleymanpaşa belediye başkan adayı Atakan Yaşar

Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı Oktay Çalışkan

Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı Mehmet Kalyon

Tekirdağ Muratlı belediye başkan adayı Tarık Eğcin

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%

Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 37

MHP % 11

BBP % 4

HDP % 3

Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 34

MHP % 9

HDP % 2

Ergene 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

AK Parti % 35

MHP % 17

DSP % 5

HDP % 3

Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 39

MHP % 6

DP % 2

HDP % 2

Saray 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

MHP % 30

AK Parti % 28

DP % 2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Tekirdağ seçmen sayısı

24 Haziran 2018 pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde 1.005.463 nüfuslu Tekirdağ’da 736.589 seçmen oy kullandı. İşte Tekirdağ ilçeleri 24 Haziran 2018 itibariyle seçmen sayısı

Süleymanpaşa 146.503

Çorlu 187.789

Çerkezköy 157.931

Kapaklı 77.415

Ergene 45.530

Malkara 41.622

ŞArköy 26.742

Saray 37.843

Muratlı 21.762

Hayrabolu 25.143

M.ereğlisi 18.855