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Aktüel

Ergene Belediyesi’ne erzak desteği sürüyor

Ergene’de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulunan Ergene Belediyesi’ne çeşitli firmalardan gelen destekler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:45:12 -
Ergene Belediyesi’ne erzak desteği sürüyor

Ergene’de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulunan Ergene Belediyesi’ne çeşitli firmalardan gelen destekler sürüyor.


Medlog Lojistik Gemicilik şirketi Ergene Belediyesi’ne bin koli erzak desteğinde bulundu. Erzakları firma yetkilisinden teslim alan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Medlog Lojistik tarafından gönderilen erzakların belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edileceğini belirtti.


Ergene’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye tarafından erzak yardımlarında bulunduklarını belirten Başkan Yüksel, “Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımlarında bulunuyoruz. Erzak konusunda belediyemize farklı firmalardan ve sanayicilerden erzak destekleri de geliyor. Bunlardan biri de Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. Ergene’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere belediyemize bin adet erzak bağışında bulundu. Ekiplerimiz erzakları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu güzel yardımlarından dolayı firmanın yönetim kurulu başkanı Emre Soyuer’e teşekkür ederim” dedi.

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