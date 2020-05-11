Ergene Belediyesi yasaklarda vatandaşı mağdur etmiyor

Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerini yerine getiren ve bu konuda örnek çalışmaları hayata geçiren Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş üstü büyüklerin sokağa çıkma yasağı günlerinde Ergene Belediyesi bu vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda eczaneden ilaçlarını ve market alış verişlerini yapıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile halkımızın yanındayız. Özellikle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı hiç yalnız bırakmıyoruz. Tüm taleplerine hızlı bir şekilde geri dönüşler yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacak ve güzel günlere kavuşacağız" dedi.