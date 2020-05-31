  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğe sözümüz var”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hafta sonları da tüm mesaisinde olduğu gibi ilçeyi karış karış gezerek hem yapılan çalışmaları inceliyor hem de vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:48:08 -
Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğe sözümüz var”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hafta sonları da tüm mesaisinde olduğu gibi ilçeyi karış karış gezerek hem yapılan çalışmaları inceliyor hem de vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor.


Mesaisinin tümünü Ergene’de vatandaşlarla iç içe geçiren, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapı kapı dolaşarak Ergenlilere maske dağıtan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hafta sonlarında da belediye ekiplerinin hafta boyu çalışma yaptığı cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinliyor. Ergene’nin sevgi kenti olduğunun altını çizen ve bu sevgiyi Ergene’de yaşayan herkesin bir araya gelmesi ile oluşturduklarını kaydeden Başkan Yüksel, “Ergene ilçemiz için durmadan yorulmadan çalışıyor. Geleceğe sözümüz var” dedi.


Başkan Yüksel, Sağlık Mahallesi’nde hafta içinde asfaltlama çalışması yapılan sokakları da inceleyerek, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı