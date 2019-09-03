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Erganili vatandaşları merakta bırakan taş

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan ve salyangoz şeklini alan taş ile ilgili kendi aralarında tartışan mahalle sakinleri yetkililerin gelip kırsal alanda inceleme yapmasını talep etti.

03 Eylül 2019 Salı 10:53
Erganili vatandaşları merakta bırakan taş

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan ve salyangoz şeklini alan taş ile ilgili kendi aralarında tartışan mahalle sakinleri yetkililerin gelip kırsal alanda inceleme yapmasını talep etti. Taşla ilgili olarak yapılan incelemede tarihi bir kalıntı olmadığı fakat taşınma sonucu başka yerden gelebileceği belirtildi.


Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesinde bir çiftçi tarafından bulunan salyangoz şeklini alan taş vatandaşları merakta bıraktı. Ergani ilçesine 25 kilometre uzakta bulunan Yoncalı Mahallesinde oturan ve merakla taşı inceleyen vatandaşlar kaç yıllık olduğunu tahmini olarak söylerken, bu tür taşların kırsal alanda daha fazla olduğunu dile getirdi.



“Uzman olmadığımız için kendi aramızda tartışıyoruz”


Kırsal alanda hayvanlarını otlatırken salyangoz şeklini alan taşı bulduğunu belirten çiftçi Abdurhamit Yıldırım “Hayvanları otlatırken, o sırada böyle bir taşa rastladım. Üzerinde salyangoz şeklini aldığı için aldım getirdim. Tarihi bir taş ya da tarihimizi ortaya çıkarak bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Mahalle sakinleri ile kendi aramızda kaç yıllık olabileceğini tartışıyoruz, fakat uzman olmadığımız için tahmin yürütüyoruz.İncelenmesi için yetkililere teslim edeceğiz. Yetkililere çağrımız gelip kırsal alanda incelme yapmalarıdır. Çünkü Ergani’nin yüksek kesimleri ile özellikle Makam Dağı civarında bu tür kalıntılara rastlanmak mümkündür” diye konuştu.


Erganili vatandaşları merakta bırakan ve salyangoz şeklini alan taşın tarihi bir taş olmadığını belirten yetkililer, hava şartları ve yer değişimleri nedeniyle tarihi bir bilgi vermenin mümkün olamayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:53
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