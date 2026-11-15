Ergani'de alkollü drift kazasında 28 yıl 4 ay hapis, mahkeme otomobili 'silah' saydı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü şekilde drift attığı otomobille kaldırımdaki yayalara çarparak 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne, 11 yaşındaki A.Ç.Ü.'nün yaralanmasına neden olan Muhammet Mustafa Can'a verilen 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında sanığın olası kastla hareket ettiğini kabul etti; olayda kullanılan otomobili ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6/1-f maddesi kapsamında 'silah' olarak değerlendirdi.

Kaza, 14 Nisan'da Ergani'nin Dicle Mahallesi'nde yaşandı. Can'ın kullandığı 21 ES 141 plakalı otomobil, drift sırasında kaldırımda yürüyen Kalkan ile A.Ç.Ü.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; Kalkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü yakalandı, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Mahkeme, 12 Ekim'deki karar duruşmasında Can'a 'çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 'çocuğa karşı olası kastla yaralama' suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası vermişti.

Kamera kaydı savunmayla örtüşmedi

Sanık savunmasında, olay günü ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz aldığını, ehliyetinin bulunmadığını ve olay yerine yaklaştığında bir an gözlerinin karardığını söyledi. Aracının önüne atlayan bir kız çocuğuna çarpmamak için manevra yaptığını, drift atmadığını öne sürdü ve suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme bu anlatımı kayıtlar karşısında inandırıcı bulmadı. Gerekçede, "Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır" denildi. Tanıklar da sanığın süratli ve zikzak çizerek ilerlediğini anlattı.

Bilirkişi raporuna göre sanık asli kusurlu; hayatını kaybeden Kalkan ile yaralanan A.Ç.Ü.'nün kusuru bulunmuyor. Kararda, alkolün kandaki miktarının saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki adli tıp kabulünden hareketle sanığın olay saatinde en az 1,03 promil alkollü olduğunun belirlendiği ifade edildi.

'Olursa olsun diyerek eylemini gerçekleştirmiştir'

Gerekçeli kararda, sanığın gündüz vakti, okul çevresinde, yayaların ve öğrencilerin bulunduğu işlek bir noktada araç kullandığı vurgulandı. Ölümle sonuçlanabilecek bir olaya yol açabileceğini öngörmesine karşın bunu önlemek için hiçbir davranışta bulunmadığı belirtilen sanık hakkında mahkeme, "Sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle 'olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir" ifadesini kullandı. Can'ın olası kastla hareket ederek Kalkan'ın ölümüne, A.Ç.Ü.'nün yaralanmasına neden olduğu sabit görüldü.

Otomobil TCK 6/1-f kapsamında 'silah' sayıldı

Mahkeme, sanığın eylemini bedensel veya ruhsal açıdan kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, silah sayılan otomobille gerçekleştirdiğini kaydetti. Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu da belirtildi.