Eren Sönmez kimdir? Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye alının Eren Sönmez CHP'de kimin akrabası

CHP’nin direksiyonunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu ‘siyasi çıkar peşinde olanların bu kapıda yeri yoktur’ demesine rağmen CHP’nin kazandığı belediyelerde mevcut işçilerin çeşitli tehdit ve baskılar neticesinde işten çıkartılmakta. Bununla da yetinilmeyen CHP’li belediyelerde hısım ve akrabaların oluşturulduğu torpille işe alma tavan yapmış durumda. CHP’li belediyelerde akrabaların işe alınmasına karşı olduğunu açıklayan Ekrem İmamoğlu da aynı çarkın içinde olduğu iddia edildi. Zira Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın bacanağı Eren Sönmez’i Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Hukuk Müşavirliğine atandığı iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye atanan 1987 doğumlu olan Eren Sönmez, 2011'de Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Maltepe Belediyesi'nde işe başladı. Bir gün bile avukatlık yapmadan belediyede işe yerleştirilen Sönmez, bir süre sonra da Hukuk İşleri Müdürü yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından ise Eren Sönmez, hukuk müşaviri olarak atandı. Sönmez'in Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı olduğu öğrenildi. Salıcı'nın eşiyle Sönmez'in eşinin kuzen olduğu ortaya çıktı.