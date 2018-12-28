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Eren Erdem'in Buhan Kuzu'ya açtığı 'kitapsız' davası sonuçlandı

Atatürkçü Düşünce Derneği ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Burhan Kuzu aleyhine açılan tazminat davaları mahkemelerce reddedildi. Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Kuzu'nun katıldığı bir programda kendisine 'kitapsız' dediği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Erdem'in açtığı davanın reddedilmesine karar verdi.

28 Aralık 2018 Cuma 19:33
Eren Erdem'in Buhan Kuzu'ya açtığı 'kitapsız' davası sonuçlandı

Atatürkçü Düşünce Derneği ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Burhan Kuzu aleyhine açılan tazminat davaları mahkemelerce reddedildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yan yana gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Kuzu aleyhine 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davanın görüldüğü Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, manevi tazminat davasını reddetti.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem de Kuzu'nun katıldığı bir programda kendisine "kitapsız" dediği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Erdem'in açtığı davanın reddedilmesine karar verdi.

"Ulusal ve uluslararası hukukun gereği olarak reddetmiştir"

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını değerlendiren Kuzu'nun avukatı Hükümdar Hamdioğlu, Kuzu'nun bahse konu paylaşımı yaparken hakaret kastıyla hareket etmediğini vurguladı. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun neredeyse 10 yıldır başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasetçiler, yargı mensupları ve bürokratlar hakkında sürdürmekte olduğu asılsız ve dayanaksız ithamlarda bulunma yaklaşımının ne kadar rahatsızlık verici olduğunu kendisine siyasi hiciv ve eleştiri sınırları içinde göstermek istemiştir" diyen Hamdioğlu, Kuzu'nun davaya konu paylaşımından kısa bir süre sonra, "Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu" yazarak görselin olduğu tweetini sildiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun "iftira" ve "hakaret" gerekçesiyle mahkum edildiği manevi tazminat davalarının yargı tarihinde kırılması güç bir rekor teşkil ettiğini ifade eden Hamdioğlu, "En son, Man Adası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız ve yakınlarına iftira ettiğine ve bunların hakaret olduğuna karar veren mahkemece tazminata mahkum edilmiştir. İşte Burhan hocamızın yaptığı bu duruma bir göndermedir. Herhangi bir gerçek şahıs ve/veya tüzel kişiliğe karşı hakaret etmek ve onları küçük düşürmek kastıyla hareket etmemiştir. Mahkeme de bu açıklamalarımız ve AİHM kararlarına atıf yapan savunmalarımızı dikkate almış ve haksız ve kötü niyetle açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasını ulusal ve uluslararası hukukun gereği olarak reddetmiştir" diye konuştu.

'Burhan hocamızın küçük düşürme kastı olmadığı ortadadır'

 

Avukat Hamdioğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanlığının verdiği karara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Burhan hocamızın katıldığı bir televizyon programında kendisinden 'kitapsız' diye bahsettiği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştır. Burhan hocamızın herhangi bir hakaret veya küçük düşürme kastı olmadığı ortadadır. Yapılan yargılama sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, AİHM kararlarına da atıf yapan savunmalarımızı dikkate almış ve herhangi bir hakaret kastı ve eylemi bulunmadığı gerekçesiyle haksız davanın ve tazminat talebinin reddine karar vermiştir.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:33
  1. Ankara
  2. eren erdem
  3. Burhan Kuzu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Fetullah Gülen

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  • mikail okuroglumikail okuroglu10 dk önce
    kitablı mısım kitabı kerime inanıyorum imanıma söz söyletmem şeriat benim hayat şiarımdır der misin.

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