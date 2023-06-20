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Siyaset Eren Erdem'den İmamoğlu'na üstü kapalı tehdit
Siyaset

Eren Erdem'den İmamoğlu'na üstü kapalı tehdit

Yeniakit Publisher
2023-06-20 21:46:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yardımcısı Eren Erdem, 'değişim' çağrısında bulunarak CHP Genel Başkanlığına oynayan Ekrem İmamoğlu'na 'Yukarıdan aşağı doğru değişim dikte edemezsiniz' diyerek sert tepki ortaya koydu.

Türkiye tarihi bir seçim sürecini geride bırakırken ana muhalefet partisinde koltuk savaşları hız kesmeden sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, seçim hezimetinin ardından Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Erdem, seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran İmamoğlu'na 'Değişim aşağıdan yukarıya doğru başlar' diyerek adeta aba altında sopa gösterdi. Erdem, "Siyasi partilerde değişim nasıl başlar, değişim aşağıdan yukarıya doğru başlar. Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir." dedi.

'Bir değişim dikte edemezsin'

Önümüzdeki günlerde değişimin gerçekleşeceğini belirten Erdem, "Siz yukarıdan aşağıya doğru 'efendim ben şöyle yapacağım deyip değişim dikte edemezsiniz. Değişim nasıl yapmanız gerekir. Çok basit esası itibariyle CHP gelenekleri bu konuda fevkalâde ciddi tecrübeye sahiptir. Önümüzdeki günlerde de gerçekleşecektir zaten. Türkiye'deki tüm il ve ilçe başkanlıklarınıza danışma kurullarını toplayın dersiniz. Bu partide eksik ve tamamlanması kanaatinde olduğunuz bütün düşüncelerinizi buralarda tartışın ve raporlar yoluyla genel merkeze aktarın dersiniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu değişim çağrısı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün bir gazeteciye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini işaret etmişti. Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" kapsamalı diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil." açıklamasında bulunmuştu.

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